Video: Denuncian brutalidad de agentes federales contra manifestantes en Portland. DHS se defiende

Las protestas contra el racismo y la brutalidad policial continúan con cierta tensión en Portland debido a batallas nocturnas que se han desatado entre manifestantes y grupos de extrema derecha. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha desplegado en la ciudad agentes federales ante, según la agencia, la “respuesta fallida” de las autoridades locales.

La presencia de los agentes federales con equipamiento táctico es un reflejo de la decisión del presidente Trump de hacer que la represión del “caos violento”sea una prioridad federal. Según Associated Press, DHS ha enviado personal de más de media docena de agencias y departamentos policiales a la ciudad más grande de Oregon.

El secretario interino Chad Wolf defendió este jueves en un comunicado la intervención de sus agentes, que algunos han tachado de desproporcionada.

“La ciudad de Portland ha estado bajo asedio durante 47 días seguidos por una mafia violenta, mientras que los líderes políticos locales se niegan a restablecer el orden para proteger su ciudad. Cada noche, los anarquistas sin ley destruyen y profanan propiedades, incluido el palacio de justicia federal, y atacan a los valientes agentes de la ley que lo protegen”, dice la primera parte del comunicado.

Militarized Federal Agents from a patchwork of outside agencies have begun policing Portland (in rented minivans vans) without the explicit approval of the mayor, the state, or local municipalities. This is what that looks like in practice: pic.twitter.com/losap4SsgI

Después de emitir dicho comunicado, Wolf fue a la ciudad, tal y como sugirió en un tuit el alcalde Ted Wheeler. “Somos conscientes de que (la dirección de DHS) está aquí. Desearíamos que no estuvieran. No nos han invitado a reunirnos con ellos, y si nos invitaran, declinaríamos” asistir, publicó Wheeler la tarde de este jueves en la red social.

A number of people have asked if I know DHS leadership is in town, and if I’m going to meet with them. We’re aware that they’re here. We wish they weren’t. We haven’t been invited to meet with them, and if we were , we would decline.

— Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 16, 2020