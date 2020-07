“Este no es el América que me gusta ver”: Pavel Pardo, ex figura azulcrema, explota contra las Águilas

La noche del jueves, América y Guadalajara se enfrentaron en las semifinales de la Copa GNP por México. Tras un encuentro lleno de emociones, las Chivas vencieron a las Águilas con marcador de 4-3 concluyendo así una mala participación de los de Coapa en la que consiguieron una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro partidos.

Tras el encuentro, Pavel Pardo, uno de los jugadores más importantes que ha tenido el América en las últimas décadas, habló sobre el mal nivel de su ex equipo y afirmó que así no le gusta verlos.

No importa si es pretemporada o no, se jugaron 3 clásicos y ninguno se ganó. Este no es el @ClubAmerica que me gusta ver.

Una buena parte de los aficionados del América coincidieron con las palabras de Pardo y criticaron duramente al plantel por su falta de juego.

Cieeto @pavelpardo8 este America no nos gista ver, Herrera se ha equivocado con muchas co trataciones y no le an resultado nada, asi no se puede.

— GerryMiGo (@GerryMiGo) July 17, 2020