Krispy Kreme te regala una docena de donas HOY para celebrar su aniversario

Hoy es el aniversario número 83 de Krispy Kreme y, para celebrarlo, la empresa estará regalando una docena de donas, de acuerdo con Fox News.

Así que, si verdaderamente eres fanático de las rosquillas, no deberías dejar pasar esta promoción que sólo estará vigente por el día de hoy.

Para poder obtener tu paquete gratis, solo debes de ir a la sucursal Krispy Kreme más cercana y comprar una docena de tus rosquillas favoritas. A cambio de hacer esta compra, la tienda te dará otra caja repleta de 12 donas Original Glazed de manera gratuita.

It's our #birthday!! To celebrate, this #Friday, enjoy a FREE #OriginalGlazed dozen when you purchase any dozen!! 🍩🥳 #KrispyKreme

Get the hottest deal of the year, 7/17 only! Participating US & CAN shops. Click here for more details https://t.co/QDvr25vfGr pic.twitter.com/bIYujuJJf3

— Krispy Kreme (@krispykreme) July 13, 2020