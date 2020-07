Le cierra la puerta al América: Jonathan dos Santos se quiere quedar y retirar en el Galaxy

El mediocampista acabó con el sueño de juntar a los hermanos en Coapa

Aunque anteriormente se manejó la versión de que Jonathan dos Santos y su hermano Giovani podrían hacer dupla en el América, el menos de los dos acaba de echar por la borda esta teoría, ya que declaró que no se quiere mover de su equipo actual.

En una videoconferencia con la liga española, el futbolista mexicano fue cuestionado sobre su decisión de dejar al Villarreal para viajar a Estados Unidos, a lo que respondió que no se arrepiente de haber dejado Europa y llegar a Los Ángeles, de donde ya no se quiere mover, destrozando el anhelo que tenían los aficionados americanistas de verlo haciendo mancuerna con Gio.

“Es cierto que estaba en una de mis mejores etapas en el Villarreal, en el equipo de Marcelino (García Toral); fueron los tres mejores años de mi carrera en Europa, pero no me arrepiento de la decisión que hice. El hecho de estar aquí me ha hecho ver más a mi familia, estoy feliz aquí, no me quiero mover de aquí y ojalá me pueda retirar aquí en los Los Angeles“, explicó.

¿Y el América? Jonathan Dos Santos quiere retirarse en el Galaxy https://t.co/TsU59Las59 #Futbol — xeu deportes (@xeudeportes) July 18, 2020

“Fue una decisión entre comillas fácil porque mi hermano ya estaba aquí (en Los Ángeles), entonces ya tenía un poco de referencia. Al final eso es importante, que alguien te pueda aconsejar porque no es fácil dar el salto de Europa a la MLS y más cuando la MLS está en crecimiento y más si vas a una Liga que no sabes si te va a gustar o no”, agregó.

LO SIGUE Por medio de redes sociales Jonathan Dos Santos presumió que estuvo viendo a Giovani en su juego con el América. IRMAOS 🤜🏼🤛🏼 👉🏼 https://t.co/F6mGX3HcbN pic.twitter.com/EC1tycmCB6 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 4, 2020

Finalmente, aseguró que la liga estadounidense está creciendo muy rápido y que en breve se convertirá en una de las mejores del mundo.

“Esta liga está en crecimiento, no va a tardar en ser de las mejores del mundo en tres, cuatro, cinco años, no va a tardar por todo lo que están haciendo”, sentenció.