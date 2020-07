Trump insiste en cuestionar el uso federal de mascarillas; Fox News lo desmiente al acusar a Biden de ir en contra de policías

El mandatario Donald Trump continuó enturbiando los mensajes de su administración sobre el uso de máscaras para combatir la propagación del coronavirus, diciendo ayer que no estaba de acuerdo con su director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre cuán efectivos son.

Afirmó que las máscaras “también causan problemas”, en una nueva entrevista con Chris Wallace de Fox News que será transmitida mañana domingo. Aunque al final terminó diciendo: “Creo que las máscaras son buenas”.

En la entrevista, Wallace se refirió a los comentarios recientes del director de los CDC, Robert Redfield, de que “si pudiéramos lograr que todos usen una máscara en este momento, realmente pienso que en las próximas cuatro, seis u ocho semanas, podríamos controlar esta epidemia”.

“Los CDC dicen que si todos usaran una máscara durante cuatro a seis semanas, podríamos tener esto bajo control. ¿Se arrepiente de no usar una máscara en público desde el principio y consideraría (…) un mandato nacional de usar máscaras?”, Wallace le preguntó a Trump.

“Quiero que las personas tengan cierta libertad y no creo en eso, no”, respondió Trump en la entrevista, citada por The Hill.

En otro segmento, Wallace verificó la afirmación inexacta de Trump sobre que el ex vicepresidente Joe Biden, actual líder en las encuestas presidenciales, está a favor de desfinanciar a la policía, lo que provocó una reacción irritable en el mandatario.

En un clip publicado como adelanto por FOX News Sunday, Trump culpó a los gobiernos locales Demócratas “estúpidamente dirigidos” por el aumento de la violencia en algunas ciudades e implicó que ello ha causado un recorte en los fondos a las policías municipales.

“Se ha salido totalmente de control y es realmente porque quieren desfinanciar a la policía, y Biden quiere hacerlo”, dijo Trump sobre el virtual candidato Demócrata.

Wallace intervino: “Señor, (Biden) no quiere eso”.

“Mire, firmó una carta con Bernie Sanders”, respondió Trump, refiriéndose a la plataforma de unidad lanzada por Biden y el senador izquierdista de Vermont, que reveló múltiples ideas progresistas y propuestas políticas.

Wallace replicó diciendo que ese plan “no dice nada acerca de desfinanciar a la policía”.

“¿En serio? Dice abolición, dice desembolso. ¡Vamos! Consígueme la carta, por favor”, dijo Trump, hablándole al personal fuera de la cámara, citó USA Today.

Anoche Trump colocó un mensaje en Twitter en el mismo tono: “El corrupto Joe Biden quiere liquidar a nuestra policía. Puede usar palabras diferentes, pero cuando miras su pacto con Crazy (loco) Bernie y otras cosas, eso es lo que quiere hacer. ¡Eso destruiría EE.UU!”.

Biden no ha comentado sobre esa última acusación de Trump.

Corrupt Joe Biden wants to defund our police. He may use different words, but when you look at his pact with Crazy Bernie, and other things, that’s what he wants to do. It would destroy America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2020