Vídeo de Rosie Rivera adentro de una cama hiperbárica

Cama hiperbárica con @drbuenrostro inhalación de oxigeno al 100% bajo presiones mayores a la atmosférica Beneficios: *apoya a reducir anemia *aceleración de las cicatrizaciones. *Aumenta la cantidad de oxígeno transportado hacia los tejidos favoreciendo la recuperación de los tejidos. *Estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos. *Efecto antimicrobiano directo por lo que reduce el riesgo de infecciónes *mejora el balance energético *actúa en el sistema de defensa y el sistema inmunológico.