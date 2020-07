Biden supera a Trump con 15 puntos en encuesta y el presidente endurece críticas hacia el demócrata

El exvicepresidente y virtual candidato presidencial demócrata, Joe Biden, logró colocarse como favorito de los votantes en una nueva encuesta, superando por 15 puntos porcentuales al presidente Donald Trump.

El sondeo, realizado por The Washington Post-ABC News, publicado este domingo indica que el 55 por ciento de los votantes registrados dicen que votarían por el demócrata, mientras que el 40 por ciento dice que respaldarían la reelección del republicano Trump.

Otro sondeo, realizado por Fox News, también muestra ventaja del demócrata, pero menor con ocho puntos porcentuales al reportar 49% de apoyo electoral a Biden contra 41% para la reelección del republicano.

El sondeo realizado por la Universidad Quinnipiac días antes había registrado resultados similares, pero otros estudios ya habían revelado un avance en las preferencias electorales de entre 10 y 12 puntos porcentuales a favor del demócrata.

De marzo a julio, las preferencias de sufragio han cambiado, marcando una distancia mayor entre ambos contendientes. Por ejemplo, un sondeo también del Post-ABC de marzo estableció una diferencia de apenas dos puntos porcentuales a favor de Biden, pero esa cifra aumentó a 10 en mayo.

La confianza de los estadounidenses en diversos temas se inclina hacia Biden, sobre todo en el manejo de la pandemia de coronavirus, dadas las críticas que enfrenta el presidente Trump por el desastre sanitario que vive EE.UU. en comparación con cualquier nación, al sumar 3.7 millones de contagios y una tasa diaria por encima de los 70,000 nuevos casos.

Aunque el 47 por ciento confía que el presidente Trump maneja mejor los asuntos económicos, el 45 por ciento cree que Biden sería superior. Esta respuesta es clave, ya que el tema económico es la principal fortaleza del mandatario republicano.

Sobre el manejo de la pandemia de coronavirus, la diferencia es contundente, ya que el 54 por ciento que Biden lo haría mejor contra el 34 por ciento a favor de Trump.

Con respecto a asuntos de seguridad y crimen, también el demócrata supera a su contendiente con nueve puntos porcentuales, al obener 50% del respaldo.

En medio de la división racial que vive EE.UU. el 58% considera que Biden podría manejar esta problemática contra el 33% a favor del republicano.

Resulta interesante que el 39% de los encuestados se identifica como independiente contra el 30% que afirma ser demócrata y el 24% republicano.

Los resultados del sondeo surgen al tiempo que el presidente Trump aumenta sus ataques contra Biden, a quien ahora califica como “un peligro” para la economía de EE.UU.

El mandatario afirma que los “demócratas radicales de izquierda” controlan a Biden.

“Los demócratas radicales de izquierda, que controlan totalmente a Biden, destruirán nuestro país tal como lo conocemos”, afirmó. “Cosas inimaginablemente malas le pasarían a Estados Unidos. Mire Portland, donde los políticos están bien con 50 días de anarquía. Enviamos ayuda. Mira a Nueva York, Chicago, Filadelfia. ¡NO!”.

The Radical Left Democrats, who totally control Biden, will destroy our Country as we know it. Unimaginably bad things would happen to America. Look at Portland, where the pols are just fine with 50 days of anarchy. We sent in help. Look at New York, Chicago, Philadelphia. NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020