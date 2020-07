Incendio consume zona industrial de Morelos, en México

Elementos de Protección Civil del estado de Morelos, en México, trabajaron la madrugada de este domingo para controlar un fuerte incendio que consumió gran parte de una zona industrial de la ciudad de Cuernavaca.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de la entidad informó que el siniestro se reportó alrededor de las 23:40 horas de la noche de este sábado, en una empresa ubicada en el Centro Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC).

Personal de atención de emergencia y rescate acudieron de manera inmediata a la zona para implementar los protocolos correspondientes ante esta situación.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó en una empresa de productos de uso cosmético.

Elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec acudieron a la zona, para atender la emergencia.

Para evitar riegos, vecinos de varias colonias a la redonda fueron evacuados. Más tarde, cerca de las 3:00 am, a través de su cuenta oficial de Twitter, Protección Civil informó que el incendio había sido controlado.

Sin embargo, los elementos de atención continúan trabajando en el lugar y se ha pedido a la población no acercarse, ni difundir información sin sustento.

A través de redes sociales, se han difundido videos e imágenes del percance.

