Un nuevo récord: pagaron casi $2 millones de dólares por una tarjeta coleccionable de Lebron James

Una tarjeta LeBron James se vendió en una subasta por un $1,845,000 dólares el domingo en Goldin Auctions al CEO de Lob.com Leore Avidar.

El precio de esta rara tarjeta coleccionable establece una marca para las tarjetas contemporáneas (reconocidas como producidas a partir de 1980) y es la cifra más alta en la que jamás se haya vendido una tarjeta de basquetbol.

“Cuando se habla de una tarjeta que fue producida literalmente hace 17 años y es de un hombre que todavía juega en la NBA, es una noticia impactante”, dijo Ken Goldin, fundador de Goldin Auctions.

A signed LeBron James rookie card sold for $1.8 million via Goldin Auctions, per @darrenrovell

That’s the record for a modern day card 🤯 Leore Avidar won the auction. pic.twitter.com/P4zFilHQLd

