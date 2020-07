Buscan a un niño de 9 años que podría haber sido secuestrado en Florida

Las autoridades de Florida han activado la alerta AMBER para un niño de 9 años y residente del conado de Pasco, en Florida. Según ha informado el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Michael Morris fue visto por última vez en el bloque 4000 de Sail Drive en Holiday, en Florida.

Los investigadores creen que puede estar en compañía de Haralampos Savopoulos, de 50 años, que también es residente de Holiday.

#BREAKING NEWS: Amber Alert issued for a Florida boy who may have been abducted by a 50-year-old man https://t.co/Cwmx87AS3y

Por lo que se sabe hasta el momento, el pequeño fue visto por última vez vistiendo una camiseta negra y pantalones cortos blancos. Él llevaba un corte en la barbilla.

La policía señaló que Michael y Savapoulos podrían estar viajando en un Nissan Versa de color blanco y fabricado en 2011 con la placa PCWH01 de Florida. Se desconoce qué tipo de relación tiene el niño con el hombre o por qué las autoridades trabajan en la teoría de que Savapoulos se hubiera llevado a Michael.

HAVE YOU SEEN THIS BOY? An Amber Alert was issued this morning for Michael Morris, 9, of Pasco County. Authorities believe he may have been abducted by 50-year-old Haralampos Savopoulos. https://t.co/PvCh0vNccW

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 20, 2020