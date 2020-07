Más de 100 millones de comidas gratis se han entregado durante la crisis del coronoavirus en NYC

La Ciudad pide más fondos del Gobierno federal para poder continuar ofreciendo este servicio a los neoyorquinos más necesitados

El acalde Bill de Blasio y la comisionada de Sanidad Kathryn García, quien fue nombrada la ‘Zar de Alimentos COVID-19’, anunciaron este martes que la Ciudad ha distribuido al menos 100 millones de comidas gratis a los neoyorquinos más necesitados desde marzo cuando comenzó la crisis del coronavirus, y advirtieron que para poder continuar ofreciendo esta ayuda se necesitan más fondos de asistencia del Gobierno federal.

Las comidas han sido distribuidas como parte de la iniciativa del DOE ‘Grab & Go Meal’ que cuenta con cientos de lugares en todos los cinco condados y el Programa de Emergencia de Entrega de Alimentos a Domicilio, que usa a conductores con licencias del TLC para llevar los alimentos hasta los hogares de aquellos que no pueden ir a la calle o no pueden costear servicios privados de ‘delivery’.

“Ningún neoyorquino debería pasar un día sin poder poner comida en la mesa“, dijo De Blasio. “Desde el comienzo de la pandemia, hemos distribuido cien millones de comidas a los neoyorquinos necesitados, y no nos detendremos allí. El Gobierno federal debe intensificar y continuar proporcionando fondos para que podamos continuar nuestra misión de garantizar que ningún neoyorquino pase hambre.

García también insistió en la necesidad de continuar recibiendo esa ayuda de Washington. “Espero que el Gobierno federal nos apoye en continuar este esfuerzo mientras persista la necesidad entre los adultos mayores y los neoyorquinos más vulnerables, ya sea a través de reembolsos por alimentos distribuidos o por nuevos beneficios como P-EBT”.

La Ciudad indicó que está liderando un esfuerzo de divulgación en torno a un nuevo beneficio federal, P-EBT, que otorgará $420 por niño a todos los padres de las escuelas públicas para comprar comida, independientemente de sus ingresos o estado migratorio. Muchos padres que ya recibieron SNAP o Medicaid han visto este beneficio llegar a sus cuentas, y se espera que otros reciban nuevas tarjetas del Estado de Nueva York a finales de este año.

Para solicitar esos servicios: