Nuevas reglas para el fútbol mexicano: Así se jugará el próximo torneo de la Liga MX

Este jueves arranca Guard1anes 2020, el torneo que marcará el regreso oficial del fútbol mexicano tras la pandemia y será bajo reglas inusuales que fueron reveladas hace poco.

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, fue el encargado de anunciar estos lineamientos que se implementarán desde este jueves, durante el encuentro inaugural de la competencia, entre San Luis y FC Juárez.

1. El hombro no será considerado como mano

A través de una videoconferencia informó sobre estas modificaciones hechas por la International Football Association Board (IFAB), que ya se implementaron en ligas de países como España, Inglaterra e Italia, y de las cuales rescatamos las principales:

Cinco cambios en un partido: Se permitirán hasta cinco modificaciones en un juego, siempre y cuando se realicen en tres tandas durante los 90 minutos. Los cambios hechos en el medio tiempo no contarán como una de estas tandas.

Para marcar mano: El hombro ya no será considerado como mano en ninguna zona del terreno de juego. El área que define el hombro será de la axila hacia arriba.

"Se busca dar mayor control del jugador con el balón, la parte del hombro no será considerada como mano.”

Mano voluntaria en fuera de juego: Cuando un jugador comete una mano voluntaria para tratar de impedir el paso o cambiar la trayectoria del balón, y el rival se encuentra en fuera de lugar, el rival quedará habilitado y su posición no será tomada como fuera de juego.

Escupir: Escupir en cualquier parte de la cancha de manera involuntaria por el trajín del juego no será causa de sanción, pero sí de recomendación por parte del árbitro. Lo que sí ameritará sanción será escupir a un rival deliberadamente.

VAR: Los árbitros estarán obligados a hacer la señal de VAR aun cuando no revisen la jugada en el monitor y solo lo chequen por el audio con los árbitros VAR. En caso de cualquier discrepancia en las opiniones, el árbitro central estará obligado a revisar las acciones en el monitor.

