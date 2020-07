Sigue el pleito entre Monterrey e Inter Miami por Rodolfo Pizarro

El equipo de la MLS le ganó demanda a Rayados y ahora apelarán

Luego de cinco meses de la salida de Rodolfo Pizarro de Monterrey, con destino al Inter Miami, continúa la controversia por su fichaje, pues las “formas” no le gustaron a la directiva de Rayados y por tal razón demandaron al club de la MLS, pero su queja no procedió.

El cuadro regiomontano se quejó ante la Comisión de Controversias de la FIFA al considerar que el futbolista mexicano había dejado al club por causas injustificadas, y solicitó un pago adicional al Inter de Miami, como parte de una compensación adicional por el fichaje, sin embargo, el máximo organismo de futbol desechó la protesta de Rayados.

¡PERDIERON LA DEMANDA! 🤠🇲🇽 Monterrey perdió la demanda ante Inter Miami que presentó a la FIFA por Rodolfo Pizarro. Vía: @Rene_Tovar pic.twitter.com/gCQIPu1Y8a — Brandon Ambriz L (@bramlob18) July 20, 2020

Ante esta situación, el director deportivo de Monterrey, Duilio Davino, explicó que van a apelar la decisión.

“Hay situaciones que no pueden ser públicas, perdón, no puedo decir tanto, pero hay una inconformidad por cómo se dio la salida. Hubo situaciones en las que Monterrey no estuvo de acuerdo. No es tanto un tema económico, es más un tema de forma. Esa es una de las decisiones que habrá que tomar (apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo). Es probable que se pueda llegar a la última instancia”, dijo en una entrevista para ESPN.

El mismo Davino explicó cuál es una de las reglas de la FIFA cuando se quiere fichar a un futbolista.

“Va, sobre todo, por las formas. La FIFA es muy clara en que no te puedes acercar al jugador que tenga contrato con algún equipo”, apuntó el directivo.

Inter Miami pagó los 12.5 millones de dólares por Pizarro, cifra que estaba estipulada en la cláusula de rescisión del mediocampista.

Te puede interesar:

Rodolfo Pizarro se reencuentra con el gol en la derrota del Inter de Miami