Kim Kardashian rompe el silencio ante las dolorosas acusaciones que Kanye West ha realizado en su contra

Kanye West ha colocado una nube negra sobre la familia Kardashian, y con sus declaraciones ha dejado completamente expuesta a Kim Kardashian. Parece que en estos momentos para el rapero Kim se ha convertido en su peor enemiga. Ante los medios la ha descrito como la persona que lo quiere encerrar en un centro médico, debido a su desorden bipolar, razón por la cual dice estar escondido en un búnker de seguridad, e incluso señaló que en su momento quiso abortar a su hija North West.

Pero el famoso intérprete también ha señalado, en alguna medida, los escándalos sexuales por los cuales Kim Kardashian ha obtenido su fama. Ya que públicamente rechazó que sus hijos vayan a posar para Playboy en algún momento de sus vidas. Con este simple comentario Kanye West, parece rechazar el pasado de su esposa. Pasado conocido por muchos a nivel mundial, ya que su vídeo sexual fue filtrado a la prensa hace muchos años.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD

— ye (@kanyewest) July 21, 2020