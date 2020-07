La Oficina para Nuevos Americanos se opone rotundamente a los cambios propuestos a la petición de asilo

Con el reciente anuncio del gobierno federal de restringir las solicitudes de asilo para los inmigrantes, la Oficina para Nuevos Americanos (ONA) del estado de Nueva York, la cual yo encabezo, ha expresado a los Departamentos Federales de Seguridad Nacional y Justicia su rotunda oposición a esta propuesta de regla, la cual va a causar un daño irreparable a miles de inmigrantes que vienen huyendo de la violencia y persecución política en sus países de origen.

Esta última propuesta de regla no es más que un nuevo intento por parte de la administración del presidente Trump de maltratar a los más vulnerables y de restringir a miles de inmigrantes la posibilidad de obtener el asilo. En Nueva York no nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a luchar por que estas restricciones no se hagan efectivas y vamos a seguir peleando por los derechos humanos de los inmigrantes.

Por décadas, la solicitud de asilo ha permitido que muchos inmigrantes que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen encuentren en América un país amigo. La propuesta de regla anunciada el 10 de junio y publicada en el Registro Federal el 15 de junio por el gobierno federal, intenta cambiar esto limitando el asilo.

La nueva propuesta, cuyo periodo de comentario publico acaba de terminar el pasado 15 de julio, no debe entrar en efecto. Por ello los comentarios que ONA introdujo al gobierno federal resaltan que esta nueva regla afectará de manera muy negativa a los inmigrantes y a sus familias al incrementar la información y el estándar de evidencia al cual se deben someter.

La propuesta de regla está pidiendo a los solicitantes que proporcionen información que en muchas ocasiones es prácticamente imposible conseguir, sobre todo si salieron de manera abrupta de su país huyendo de redes criminales. Además, en su mayoría los que solicitan el asilo no tiene acceso a los recursos legales necesarios y no entienden el idioma suficientemente como para navegar el proceso legal. La nueva propuesta también autoriza a los jueces de inmigración ser más selectivos y rechazar escuchar un caso que consideren sin fundamento.

Si usted necesita asesoría legal sobre su caso llame a línea de ayuda de ONA al 1800-566-7636. Allí se le ofrecerá acceso a la red de apoyo legal del Estado de Nueva York. La línea es accesible en más de 200 idiomas.

Lo hemos dicho muchas veces en esta sección: Nueva York, el estado con la Estatua de la Libertad en su puerto, reconoce las incalculables contribuciones que los inmigrantes han hecho a nuestra sociedad. En Nueva York seguimos ofreciendo nuestra tierra de oportunidades a todos los que vengan en busca de un mejor futuro, a la vez que proporcionan la diversidad que hace de nuestro estado un motor económico a nivel mundial. E Pluribus Unum: De una nación llena de inmigrantes, nos convertimos en solamente los Estados Unidos de América.

-Rossana Rosado es la secretaria de Estado de Nueva York