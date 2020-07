David Villa se defiende ante denuncia de acoso sexual: “Es falsa, yo no he hecho nada y tengo la conciencia tranquila”

David Villa, el exfutbolista que fue acusado recientemente de acoso sexual por una antigua empleada del New York City, ofreció una entrevista para la agencia EFE, donde mencionó que la acusación es completamente falsa y dijo tener la esperanza de que la situación se aclare pronto y la verdad salga a la luz.

“Es totalmente falso. No me entra en la cabeza que alguien pueda pensar algo así de mí. Tengo una trayectoria en diferentes clubes y en la selección española en la que he trabajado con más de 1,000 jugadores, auxiliares, empleados, trabajadores del club, muchas mujeres con las que he compartido trabajo y nunca nadie ha tenido una queja mía y yo nunca he tenido una queja de nadie en ningún país”, expresó el máximo goleador histórico de la selección española.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams.

— Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020