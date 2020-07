Sigue el clima extremo y variado en Nueva York: calor, lluvia y rayos; en DC el inicio del beisbol está en riesgo

Un jueves tan extremo como ayer miércoles se perfila hoy en Nueva York: humedad, sol y altas temperaturas alternadas con lluvia, rayos y vientos fuertes.

Durante el día la sensación térmica podría llegar a 100F (38C) y en la noche a 78F (25C). El pronóstico de precipitaciones arranca en 42% y se eleva a 55% hacia la tarde. Se estima que las lluvias sean del tipo tormenta eléctrica (95%), con ráfagas máximas de 8 mph, según Accuweather.

Anoche, la tormenta derribó árboles e incluyó rayos que aparentemente hirieron a dos personas en el parque Charles Drew de Queens, según reportes preliminares de NYPD. También un usuario registro el impacto de relámpagos en la famosa Estatua de la Libertad, en la bahía del río Hudson.

En NYC la racha de calor extremo amenaza con extenderse el fin de semana, pero sin lluvia.

Más allá, el tan esperado inicio de la campaña 2020 de las Grandes Ligas, finalmente previsto para hoy a las 7 p.m. con el juego inaugural entre NY Yankees y Nacionales de Washington, está amenazado por un pronóstico de lluvia nocturna de 61% en DC.

En tanto, en el Caribe se espera que la tormenta tropical Gonzalo se convierta en el primer huracán de la temporada 2020 al este de las Antillas Menores.

Las actualizaciones sobre el clima pueden consultarse aquí.

Watch out for another round of severe storms on Thursday afternoon/evening. Stormteam 4's got you covered. #NBC4NY #nyc #nywx #ctwx #njwx pic.twitter.com/19HP2M9jcY

They may have to wait one more day https://t.co/nbG1Ax7FIq

With millions dealing with #ExtremeHeat, it's important to know the signs and symptoms of #Heatstroke vs. #HeatExhaustion.

–> Download these @NWS graphics, and get more heat safety and heat illness information at: https://t.co/ksviBChpGq pic.twitter.com/vProsWADRC

— NOAA (@NOAA) July 20, 2020