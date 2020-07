Un cine flotante que promueve el distanciamiento social llegará a Nueva York en septiembre

Las proyecciones de películas sobre un cine flotante están a punto de llegar a Nueva York este verano ofreciendo una experiencia donde el distanciamiento social es una práctica difícil de lograr.

La compañía Beyond Cinema, con sede en Sydney en Australia, anunció que llevará su producción de cine flotante a una serie de ciudades de Estados Unidos y Australia. La experiencia en Nueva York estará presente una semana del 16 al 20 de septiembre.

El cine esta compuesto de 24 botes con capacidad par ocho personas, dice la página web. Aquellos que estén interesados deberán comprar los asientos de toda la embarcación para asegurar que los grupos se sentarán solo con amigos y familiares y poder permitir el distanciamiento social entre los pequeños botes.

Hosted by Beyond Cinema, Floating Cinema is coming to Toronto for one week only, and you and your friends can enjoy a film while floating on the water. pic.twitter.com/htoWAo4bhp

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) July 21, 2020