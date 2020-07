¿Cómo podemos llevar un diario de nuestras comidas para una mejor alimentación?

Con el diario de comida tendremos un registro de lo que comemos y cómo lo hacemos

Un diario de comida es un buen recurso si quieres tener un registro de lo que consumes. Esto no solo te ayudará a ahorrar dinero en la compra, también puede mejorar tu alimentación. A continuación de brindaremos algunos consejos clave para su elaboración de manera que te sirva de base para una estructurar una mejor dieta para tu estado de salud.

Escribir todo

Según un artículo del portal Family Doctor, al realizar nuestro diario de comida, debemos anotar todos los datos que nos sean relevantes para llevar un registro completo y profundo de lo que estamos comiendo. Algunos rasgos que han de estar presentes son:

Cantidad de alimentos o de bebidas que consumes. Puedes indicar volumen, cantidad o peso.

Anotar el tipo de comida y bebida, y ser tan específico como sea posible. No olvides agregar los ingredientes y todo “extra”, esto es, salsas, aderezos o condimentos.

Hora y día del alimento consumido.

Dónde se come y bebe. Si estás en tu casa, indica en qué habitación lo estás haciendo. Si estás en la calle, coloca el nombre del restaurante o espacio de consumo.

Si estás con alguien, escribe su nombre. Si estás solo, indica que lo estás.

Estado de ánimo.

Qué haces mientras comes o bebes, o que hiciste antes de eso.

Escribir en el momento

Los detalles de tu diario de comida tienen que ser exactos porque eso te permitirá estructurar mejor tu dieta. Partiendo de eso, no deberías confiar en tu memoria para escribir los detalles, sino anotarlos a medida que estás comiendo o bebiendo.

Ser específico

Entre más específico seas, mejor para tu diario. En este sentido, no has de escatimar en detalles cuando describas qué estás comiendo. Por ejemplo, si estás comiendo una ensalada, deberías anotar todos sus componentes y los aderezos que tiene, no escribas solamente “ensalada”.

La alimentación es una parte fundamental de nuestra vida, razón por la que elaborar un diario de comida no es un sinsentido y mucho menos una pérdida de tiempo, los beneficios de ello los verás en el corto, mediano y largo plazo, ya que podrás tener conciencia de lo que consumes y cómo puedes mejorarlo en pro de tu salud.