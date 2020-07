Detienen a la científica china que se escondía en el consulado de su país en San Francisco

WASHINGTON – Una investigadora china que permanecía refugiada en el consulado de su país en San Francisco fue detenida por las autoridades estadounidenses, informaron este viernes fuentes del Departamento de Justicia (DOJ), con lo que son ya cuatro los científicos arrestados por presunto fraude en su solicitud de visado.

Juan Tang, quien según el DOJ permanecía como prófuga en la sede diplomática, aparece bajo “custodia” en los registros del Departamento del Sheriff del condado de Sacramento, la capital del estado de California.

El registro policial detalló que fue arrestada por el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos y permanece en la cárcel principal del condado de Sacramento.

Medios locales citaron declaraciones de funcionarios del DOJ que confirmaron la detención, realizada en la noche del jueves, sin abundar en detalles sobre cómo se desarrolló.

En una breve declaración difundida este viernes, el DOJ señaló que la exinvestigadora de la Universidad de California fue puesta bajo custodia federal “recientemente” por el FBI y que su primera comparecencia será el próximo lunes.

Ya el jueves, el Departamento de Justicia había detallado que Juan Tang llegó a Estados Unidos en diciembre de 2019 y en su pedido de visado negó haber servido en el Ejército.

“El FBI encontró una fotografía de Tang en uniforme militar” y referencias de su empleo en la Unidad Médica Militar de la Fuerza Aérea, puntualizó el documento oficial.

