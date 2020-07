¿Es bueno beber leche después de hacer ejercicio?

La leche aporta al cuerpo una alta cantidad de aminoácidos y glucógeno

No es un secreto que la leche tiene un aporte nutricional al cual no deberíamos renunciar por el bien de nuestra salud. No obstante, ¿dicho aporte nutricional hace de la leche una buena bebida para consumir después del ejercicio físico? Lo veremos a continuación.

El rol del glucógeno

Según un artículo del portal Vitónica, las fibras musculares pierden glucógeno en el transcurso del entrenamiento. El glucógeno es la principal fuente energética que tienen los músculos al momento de entrenar.

Acabado el entrenamiento, los músculos necesitan reponer glucógeno y aminoácidos para hacerle frente al desgaste, pero también para que adquieran volumen. El organismo puede adquirir ambos por medio de los hidratos de carbono y las proteínas.

Leche como repositor de glucógeno

Uno de los alimentos que mejor pueden cumplir esa función sería la leche, dado que ella contiene una enorme cantidad de proteínas e hidratos de carbono con un alto valor biológico. Además, la leche es fácilmente asimilada por el organismo, por lo que no habría problemas de absorción.

Estos beneficios de la leche son mejores si hablamos de leche desnatada dado que ella tiene un aporte graso muy bajo. De este modo, el músculo obtiene los nutrientes necesarios por una cantidad mínima de grasa, que no hace más que obstaculizarlos.

Es preferible consumir leche inmediatamente después de haber ejercitado para que la recuperación muscular se dé lo más pronto posible. Esta pronta recuperación afecta también la cantidad de energía que el cuerpo tendrá en próximas sesiones de entrenamiento.

Si nos basamos en que la leche repone la energía que se gasta en los ejercicios, entonces el consumo de leche posterior al entrenamiento es más que válido y útil para no sentirnos demasiado cansados después.