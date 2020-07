La popular marca de rines BBS se declaró en bancarrota

BBS Japan y BBS Motorsport son una compañía separada de BBS GmbH y no están involucradas en los problemas de BBS GmbH

BBS GmnH es una empresa diseñadora de rines para vehículos de alto rendimiento con sede en Schiltach, Alemania. La compañía comenzó en 1970 en Schiltach, Alemania, por Heinrich Baumgartner y Klaus Brand como una planta de fabricación de partes de carrocería de plástico.

El significado de BBS se basan en los apellidos de los dos fundadores y la ciudad en la que se fundó la empresa (Baumgartner, Brand, Schiltach)

La popular compañía se fue adquirida por Punch International, en 2007 y en 2015 la empresa surcoreana Nice Corp se convirtió en el propietario mayoritario ahora, cinco años después, BBS GmbH se ha declarado en quiebra.

El fabricante dijo en un comunicado “Como algunos de ustedes ya saben, la marca BBS es una marca compartida entre BBS Japan Co., Ltd. y BBS GmbH. Es importante tener en cuenta que esta acción no tiene un impacto directo en BBS Japan Co., Ltd. y BBS Motorsport, ya que no se ven afectados por la insolvencia”.

BBS también explica que su funcionamiento sigue y que BBS of America es estable y continuará avanzando normalmente y los programas BBS con NASCAR y Fórmula 1 para 2022 no se ven afectados por esta insolvencia.

Prácticamente BBS Japan y BBS Motorsport son una compañía separada de BBS GmbH y no están involucradas en los problemas de BBS GmbH.

