Se acerca a Texas la nueva tormenta tropical Hanna desde el Golfo de México

La tormenta tropical Hanna se formó en el oeste del Golfo de México y se dirige hacia el oeste rumbo a la costa de Texas, donde se moverá tierra adentro el sábado, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC),

La principal amenaza de este sistema será una fuerte lluvia local, pero también existe la posibilidad de vientos racheados, olas altas, corrientes de resaca e inundaciones costeras menores.

Los cazadores de huracanes descubrieron que los vientos aumentaron lo suficiente como para convertir la Depresión Tropical Ocho en una tormenta tropical.

Tropical Storm #Hanna Advisory 5: Air Force Hurricane Hunters Find That the Gulf Depression Has Strengthened Into Tropical Storm Hanna. Tropical Storm Warning Extended Southward. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 24, 2020