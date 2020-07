Taylor Swift rompió récord con Folklore: 80.6 millones de reproducciones en 24 horas

La artista acaparó los servicios de streaming

Aunque su existencia se anunció 15 horas antes de su lanzamiento, Folklore de Taylor Swift vendió más de 1.3 millones de copias en todo el mundo en tan solo 24 horas, según Republic Records, que lanzó el álbum.

El disco también rompió el récord mundial de transmisiones del primer día en Spotify por una artista femenina con 80.6 millones de reproducciones, así como el álbum pop más transmitido en Apple Music en 24 horas con 35.47 millones.

Folklore también estableció el récord de transmisión de música alternativa e independiente de Amazon y Estados Unidos.

Los números finales de la primera semana no estarán disponibles hasta una semana a partir del lunes, pero el álbum bien podría estar en camino para el debut más grande de 2020, una marca que tuvo After Hours de The Weeknd hasta la semana pasada.

Con información de Variety.

Sigue leyendo