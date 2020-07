Buscan a una mujer que podría ser la madre del niño que encontraron deambulando por Miami

Han pasado más de 24 horas desde que los oficiales del Departamento de Policía de Miramar comenzaran a buscar a los padres de un niño. Estaban pidiendo ayuda a la población y podrían tener una pista sobre la madre del niño.

Los detectives dijeron el lunes por la noche que están buscando activamente a Leila Cavett, quién podría ser la madre del joven.

(2/2) donate diapers or welcome him into your home. We sincerely appreciate all offers. He is currently being cared for by a foster parent and has been provided with the necessary items. The best assistance provided has been sharing his pic & helping us receive tips. Thank you! pic.twitter.com/3JFQhPBAU5

