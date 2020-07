Dua Lipa confirma colaboración con Madonna y Missy Elliott

A través de sus redes sociales, la cantante británica, Dua Lipa, dio a conocer que en su próximo material realizará una colaboración con la llamada “Reina del Pop”, Madonna.

Luego de varias especulaciones de los medios, por fin la intérprete de “Break My Heart” reveló a través de su cuenta de Twitter que su nuevo material se tratará de un remix de su tema “Levitating”, en el cual, además de Madonna, participará la rapera Missy Elliott.

“Levitando mezclado por la bendita Madonna con mis ídolos Madonna y Missy Elliott – 14 de agosto – el sueño hecho realmente ¡¡¡¡vamos !!!!!!”, escribió la cantante en su cuenta oficial.

LEVITATING REMIXED BY THE BLESSED MADONNA FEATURING MY IDOLS MADONNA & MISSY ELLIOTT – 14TH OF AUGUST – DREAM COME TRUE LETS GO!!!!!! pic.twitter.com/qoj9c3WCIM

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 27, 2020