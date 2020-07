Preocupa rezago para contestar el Censo en áreas latinas de EE.UU.

A partir del 11 de agosto, los encuestadores comenzarán a tocar puertas

Las dificultades que ha traído la pandemia del coronavirus junto a la interferencia de la administración Trump, han provocado un rezago en el llenado del cuestionario del Censo 2020 en las áreas latinas de todo el país.

“Hay un 37% que todavía no ha respondido, y la única manera de que lo hagan es tocándoles la puerta. Esto se supone que comenzará el 11 de agosto”, dijo Arturo Vargas, director de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO). Vargas junto con varios líderes, expertos en el tema del censo participaron en una teleconferencia organizada por Ethnic Media Services sobre las amenazas que se ciernen sobre los estados y comunidades en riesgo de no ser contados.

Vargas dijo que el éxito de tocar puertas va a depender de hasta qué punto el Buró del Censo puede desplegar una fuerza de trabajo en números y culturalmente competente para ir a los vecindarios diversos donde las tasas de respuesta son muy bajas, y cómo hacerlo de una manera segura.

“Sabemos que el Buró del Censo ha comprado millones de piezas de equipo de protección personal para el uso de sus encuestadores, pero están experimentando algunos desafíos porque no sabemos si se sienten realmente cómodos de ir puerta por puerta y tratar de obtener respuestas en esos hogares que no han llenado los formularios”.

Reconoció que será una tarea desafiante sobre todo cuando los encuestadores acudan a edificios en los que la distancia social es prácticamente imposible, y hasta qué grado van a obtener la información que necesitan.

“Esto es particularmente preocupante para NALEO, porque sabemos que la única manera de tener una encuesta latina 100% segura es si las respuestas son exitosas”.

Los encuestadores están listos para comenzar a tocar puertas a partir del 11 de agosto, y dar seguimiento a los hogares que no respondieron el cuestionario del censo.

El memorado de Trump

Vargas dijo sobre el memorando emitido por la Administración Trump, que el presidente no está pidiendo a los inmigrantes indocumentados no ser contados en el Censo.

“Estamos muy preocupados porque ha habido coberturas y bastante sugerencias de los medios, diciendo que los inmigrantes no van a ser contados. Eso no es lo que el memorando pide. Indica a la Secretaría de Comercio que después de que el censo sea completado, se remueva del conteo de cada estado un cierto número de personas que se crea que son indocumentados”.

Sin embargo, sostuvo que la única manera de hacer eso, es usar algunos estimados o muestras de poblaciones para determinar cuántas personas en cada estado son inmigrantes indocumentados.

“Esto es extremadamente impreciso. No hace nada más que crear un nuevo set de datos, sobre los cuales basar el más importante elemento de nuestra democracia, y es la proporción real de la representación real de la Cámara de Representantes”.

Recordó que como no hay preguntas sobre el estatus migratorio y la ciudadanía en el Censo, la única manera cómo el Departamento de Comercio va a determinar el número de indocumentados es simplemente al hacer estimaciones.

Rezago en comunidad asiática

John Yang, presidente y director ejecutivo de la organización Asian AmericansAdvancing Justice (AAJC), dijo que actualmente alrededor del 40% de la población asiática aún no ha respondido al censo, y quieren asegurarse que entiendan la importancia y respondan.

“Reconocemos que COVID-19 ha causado estragos en todas nuestras comunidades, pero necesitamos garantizar que todos reconozcamos la importancia del censo”.

Los otros plazos importantes a tener en cuenta, dijo, es el 31 de octubre cuando se vence la fecha límite para responder al censo, y dependiendo de las circunstancias se enviará un encuestador a las casas.

Sobre el memorando presidencial del 21 de julio, observó que no tiene nada que ver con el censo actual de 2020 que se está llevando a cabo. “Ese memorando no debería ser una razón para que la gente no responda. Lo que hace, es sugerir que las comunidades indocumentadas no contarán con el propósito de la distribución de la representación en el Congreso entre los estados. Permítanme decir que es evidentemente inconstitucional”.

Por qué es inconstitucional

Yang dijo que el artículo uno, sección dos de la Constitución deja en claro que el reparto se basa en todas las personas en los Estados Unidos.

“La sugerencia de que los inmigrantes indocumentados no son personas, simplemente contradice la lógica frente al precedente de la Corte Suprema, la historia legislativa y la política de los Estados Unidos durante varios cientos de años”.

Enfatizó que “todos contamos. El censo cuenta a cada persona que vive en el país independientemente de si son ciudadanos y de su estado migratorio”.

Hizo ver que ellos litigaron inicialmente la pregunta de la ciudadanía en el censo de 2020, cuando el Departamento de Comercio intentó imponerla, y como todos saben, ganaron.

“Estamos viendo lo mismo aquí. Claramente este memorándum presidencial es inconstitucional porque quieren cambiar la representación política, lejos de los lugares que tienen grandes comunidades de inmigrantes mientras que el censo ordena que cada estado sea representado en proporción a su población total no a la ciudadanía”.

Los desafíos

Nestor López, organizador del censo del condado de Hidalgo en Texas, dijo que uno de los grandes desafíos que han enfrentado es el hecho de que este censo se ha promovido principalmente para que la gente responda en línea. “En muchas partes de nuestro condado, simplemente no hay conectividad a Internet. Eso nos hizo cambiar hacia una interacción personal”.

Pero el COVID-19 realmente ha impedido que puedan hacer mucho del alcance en persona, lo que les habría ayudado a contactar a grupos demográficos claves que históricamente no han sido contados.

“Desafortunadamente nuestro condado específicamente ha sido uno de los más afectados por el COVID-19 en el país entero”.

A eso hay que añadirle las recientes acciones de la administración Trump que simplemente son otro obstáculo que tendrán que superar.

“Si esto se mantiene, los efectos reales van a ser extremadamente perjudiciales para nosotros, porque somos una gran comunidad con inmigrantes indocumentados aquí. Nuestra representación política sufriría y sería una de las zonas pobres de todo el país”.

Terminó diciendo que si la gente no es contada, el impacto de eventos como la pandemia serían mucho peor. “Lo mejor que podemos hacer ahora es empujar el mensaje de manera virtual, buscar a las voces confiables locales y hasta a las celebridades para que los apoyen”