Un ataque de furia al volante termina en tragedia mortal a batazos en Queens

Un sujeto enfurecido al volante golpeó a un hombre hasta la muerte con un bate de béisbol en la autopista Belt Parkway en Queens la madrugada del domingo, informaron autoridades y diferentes fuentes.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) halló a Crisanie Dockery, de 47 años, inconsciente con un traumatismo craneoencefálico grave y a un hombre de 39 años con heridas leves en el brazo mientras respondía a un aviso de agresión en curso en la autopista en dirección este, cerca de la 1:10 de la madrugada.

De acuerdo con las fuentes mencionadas, Dockery fue golpeado con un bate en medio de una pelea vinculada con un accidente automovilístico cerca de la salida 21B en Farmer’s Boulevard, informó New York Post.

Fue llevado al Hospital Jamaica, donde se declaró su muerte. Los funcionarios del NYPD agregaron que el perpetrador recibió atención médica en el sitio del accidente.

El sospechoso en cuestión se dio a la fuga después de propinar la paliza mortal y permanecía prófugo de la justicia hasta el domingo en la noche.

Las imágenes de la escena captaron a numerosas personas y oficiales rodeando un Audi blanco acordonado con cinta policial en la oscuridad.

La investigación sobre este hecho sigue en curso.

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