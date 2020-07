Karina confiesa que congelaron los óvulos de su hijo transgénero

View this post on Instagram

Como se explica tanta felicidad ?…. no tengo idea , pero no hace falta ….Mi orgullo más grande , mi rol más importante en la vida mi regalo de D-os…. gracias Yasha , gracias Xander por darme la oportunidad de convertirme en “gente”… #amorinfinito #amoresdemivida #FelizdiadelaMadre #NY #gratitud A mis adoradas madres de Venezuela hoy les va mi solidaridad mi admiración y mi cariño en su día guerreras !!!! 🇻🇪