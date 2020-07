La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York abre inscripciones

En esta ocasión, debido a la contingencia sanitaria, el evento se realizará de manera virtual con difusión en las redes sociales de la FILNYC y tendrá presencia de manera simultánea en las redes sociales del Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y en las redes sociales de las instituciones que en esta ocasión se han unido a la iniciativa: Instituto Cervantes de Nueva York, The City College of New York Downtown, New York Public Library y el periódico El Diario.

La FILNYC continuará la promoción de la lectura y la difusión del trabajo literario y académico en español presentando a sus exponentes durante todo el mes de octubre 2020.

Podrán participar los escritores(as) que hayan publicado por lo menos un libro, ya sea en formato digital o impreso, de forma independiente o con algún sello editorial. Se aceptarán videos de autores leyendo su libro de literatura infantil, juvenil o cualquier otro tema en general, así como de poesía o prosa de ficción o no ficción (escritura creativa, ensayo académico o periodístico, investigación, etc.).

La fecha límite para recibir videos es el 15 de agosto. Para información completa sobre los requisitos de participación, se debe visitar la página: https://www.filnyc.org