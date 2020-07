“No hay fracaso sino aprendizaje”: “La Venenosa” Sandoval se apoya en Pitbull

La conductora salió de "Suelta La Sopa"

El día de ayer se informó que Carolina Sandoval había quedado fuera del programa “Suelta La Sopa” tras, supuestamente, haber tenido problemas con todos los ejecutivos y tras haber asegurado en sus redes sociales que se encuentra tranquila ante esta situación, la conductora toma fuerzas gracias a un discurso de Pitbull.

La presentadora, mejor conocida como “La Venenosa”, realizó un Tik Tok y lo subió a su cuenta de Instagram y en el video se puede observar y escuchar las palabras que el cantante pronunció hace tres años durante un evento y en donde afirma que el fracaso es la única herramienta que puede ayudar a que las cosas salgan cada vez mejor.

“No hay fracaso sino aprendizaje, no hay problemas sino soluciones. Para mí el fracaso es la mamá de todos los éxitos. Si Michael Jordan no hubiera sido expulsado del equipo de su escuela, no sería lo que es hoy, a Oprah Winfrey la rechazaron porque se decía que no era buena para la televisión, a Walt Disney lo despidieron del periódico porque decían que no tenía imaginación y a mí me dijeron que nunca iba a lograr un disco. Se tienen que tomar estos fracasos, estas bajas y estos obstáculos para saber lo que es el éxito de verdad y alegrarse de ellos”, dice Pitbull, a lo que Carolina asiente sonriendo.

Según se sabe, los problemas surgieron luego de que la presentadora solicitó permiso para hacer su trabajo desde su casa, ya que se enteró de que varios de sus compañeros habían resultado positivos a coronavirus y quería cuidar su salud, pero aunque eso no se le permitió, ella decidió no ir al foro y esto fue tomado como una mala actitud, por lo cual se tomó la decisión de despedirla definitivamente de la emisión.

Sigue leyendo