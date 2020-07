Nuevo récord de muertos en Florida: la pandemia es incontrolable y lo peor está aún por llegar

Florida ha sobrepasado los 450,000 casos de coronavirus y ha establecido otro récord e muertes reportadas en un solo día. El estado confirmó 9,446 casos más de COVID-19 en las últimas 24 horas y la muerte de 216 residentes.

Eso ocurre un día después de que Florida anunciara un nuevo récord al registrarse 186 muertes.

Florida ahora tiene 451,423 casos y 6,333 muertes de residentes atribuidas al nuevo coronavirus desde el inicio del brote, según informó el Departamento de Salud de la Florida. Al menos 124 no residente más han muerto en Florida, incluido uno más reportado el miércoles.

Las nuevas muertes anunciadas el miércoles incluyen 31 en el condado de Broward, 30 en Miami-Dade y 21 en Palm Beach.

Over the last month, number of COVID-19 infections grew by about 2.5x in Florida, but on the Treasure Coast, it was 3.2x. Now, nearly half of the 138 long-term care facilities in the region have an active case of the coronavirus. https://t.co/i8wQnzmn3r

— Josh Solomon (@therealjsolo) July 29, 2020