¿Será Kamala Harris la compañera de fórmula de Biden y posible vicepresidenta?

Dejó la carrera por la presidencia, debido a baja recaudación de fondos y a que no logró aumentar la intención de voto tras varios debates presidenciales, pero la senadora Kamala Harris (California) podría volver al escenario del proceso electoral por la puerta grande si es nombrada por el exvicepresidente Joe Biden como su compañera de fórmula y posible vicepresidenta.

Los rumores se desataron este martes, luego de destacarse una fotografía de un tarjeta de notas que sostenía el demócrata donde apuntaba diversos aspectos de la senadora: “No guardar rencor”. “Hace campaña conmigo y Jill”. “Talentosa”. “Gran ayuda para la campaña”. “Gran respeto por ella”.

Desde que se perfiló como el virtual candidato del Partido Demócrata aumentó la presión a Biden para elegir a una mujer para enfrentar la elección del 3 de noviembre. Él mismo lo reconoció y afirmó que sería una afroamericana.

“No me estoy comprometido a nombrar a ninguno (de los posibles aspirantes)… y entre ellas hay cuatro mujeres negras”, dijo Biden en MSNBC en medio del movimiento Black Lives Matter.

The @AP snapped a photo of @JoeBiden ’s notes today: “Kamala Harris— Do Not Hold Grudges, Canpaigned With Me And Jill, Talented, Great Help To Campaign, Great Respect For Her.” The same day @Politico published then retracted a piece on Biden naming her VP. https://t.co/ohHQ9ePHPg pic.twitter.com/ZLocFSEVtm

En algún momento sonó fuerte la senadora Amy Klobuchar (Minnesota), quien ayudó al exvicepresidente a ganar la elección primaria en su estado, pero tras los movimientos antiraciales –luego de la muerte de George Floyd— su nombre se ha mencionado menos, debido a que hace 20 años, cuando fue Fiscal del condado de Hannepin, decidió no perseguir públicamente a policías involucrados en casos de brutalidad, especialmente contra afroamericanos.

Harris ha enfrentado críticas de cuando fue Fiscal en San Francisco (entre 2004 y 2015), aunque no al nivel de Klobuchar, pero un reporte de Politico señala que el principal punto en su contra es la forma en que atacó al exvicepresidente Biden en uno de los debates demócratas, acusándolo de apoyar a senadores segregacionistas que rechazaban el transporte obligatorio de estudiantes a escuelas públicas integradas, siendo ella una de esas estudiantes.

El mismo portal publicó por error que Biden ya había seleccionado a Harris como su compañera de campaña, pero luego borró el artículo que señaló el nombramiento el 1 de agosto. El exvicepresidente dijo que hará el anuncio formal –no se sabe si será la senadora– la siguiente semana.

Politico published an article claiming Joe Biden picked Kamala Harris as his running mate, and announced it August 1. It’s since been changed, and scrubbed from the piece.

Original on the left. Current version on the right.

LINK: https://t.co/aI9PEtEjhW pic.twitter.com/gMwUqCfMTt

— David Hookstead (@dhookstead) July 28, 2020