Te llevamos a conocer la casa de Valeria Marín, la nueva y jovencita novia de Julián Gil

15/05/18 – 15/05/20 Rayitos de sol en mi hogar. – Hoy doy gracias por cada rincón de mi casita. Por cada cosita qué hay en ella. Porque es el resultado de trabajo, esfuerzo y sacrificio de muchas cosas. Soy una bendecida y eso lo valoro todos los días. – Mi hogar es mi sueño, orgullo y motivación de todos los días…. ¿Y tú qué has aprendido a valorar más en esta pandemia? ¿Por qué estás agradecido?