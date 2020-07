40% suben mudanzas fuera de Nueva York por crimen y pandemia, incluyendo actores millonarios

Disturbios sociales, crimen y pandemia: tres variables que se han alimentado entre sí en 2020 están causando una huida masiva de los neoyorquinos, con la consecuente caída del mercado inmobiliario.

No sólo los teatros, oficinas, salones de clase y hoteles están vacíos. También los apartamentos: muchos inquilinos y dueños se han ido temporalmente, pero otros han tomado una decisión definitiva.

Se ha afianzado una tendencia que ya venía desde 2018, con una pérdida de población en Nueva York, tanto la ciudad como el estado, en parte huyendo de los impuestos y de un retroceso en la calidad de vida, en variables como educación, seguridad y transporte, según estudios previos a la pandemia.

En 2019 se mantuvo el ritmo de crecimiento poblacional en negativo por cuarto año consecutivo en Nueva York, el estado de mayor pérdida de gente en todo el país.

Unas 277 personas en promedio estaban marchándose todos los días de NYC en el otoño pasado, destacó Bloomberg News usando datos del censo 2018.

A pesar de esa tendencia negativa, el turismo (65 millones de visitantes anuales) y las actividades corporativas, deportivas y culturales mantenían a la ciudad copada, hasta la parálisis que comenzó en marzo.

Según la empresa de mudanzas United Van Lines, la ciudad vio un aumento del 40% en las personas que empacaron y se fueron esta primavera.

Ross Sapir, presidente de Roadway Moving, otra empresa de traslados, también comentó a Fox Business a principios de junio que la industria de mudanzas había estado en auge durante la pandemia.

“Nunca he visto tal crecimiento. [El negocio es] doble o triple en comparación con cualquier otra temporada en cuanto a mudarse de la ciudad”, afirmó.

Los nuevos arrendamientos para apartamentos en Manhattan cayeron 71% en abril, la desocupación de hogares subió al nivel más alto en 14 años y las vacantes se dispararon a medida que el mercado de alquileres se congeló en la pandemia y más residentes abandonaron la urbe, según un informe inmobiliario.

Como ejemplo que ilustra la pérdida de valor inmobiliario en 2020, New York Post reportó ayer que el PH que la actriz Jennifer Lawrence trata de vender en el Upper East Side ha bajado de $15.6 millones de dólares a $12 millones.

