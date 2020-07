La Real Sociedad le coquetea a JJ Macías y Tena le pide que se quede en Chivas

El delantero podría estar cerca de cumplir su objetivo de jugar en Europa

El sueño de José Juan Macías podría cumplirse muy pronto y es que de nueva cuenta, su nombre ha sonado en el fútbol europeo, específicamente en España donde la Real Sociedad estaría muy interesado en contratar al mexicano.

El equipo español ya viene siguiendo al delantero de las Chivas desde hace algún tiempo y ahora que se quedarán sin el brasileño William José, el atacante sería una buena opción aunque compite por un lugar con Nahuel Bustos y Lazar Samardzic.

Macías ya ha dejado claro que piensa ir al Viejo Continente lo más pronto posible y tiene el apoyo de la directiva rojiblanca, por lo que si la oferta llega, seguro será considerada tanto por el jugador como sus allegados.

La salida de José Juan sería dura para los rojiblancos ya que en el actual plantel es el referente, por ello el técnico Luis Fernando Tena le pidió que se quede.

“Tenemos muy buen plantel, un plantel muy unido, una armonía en el vestidor, extrañamos el impulso de nuestra gente, para nosotros es vital. Solo dile JJ que no se vaya, que no me vaya a abandonar, que se quede aquí un buen rato”, dijo el técnico en tono de broma durante los festejos por el décimo aniversario del Estadio Akron.