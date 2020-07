Líderes republicanos en el Congreso rechazan sugerencia de Trump de retrasar elecciones

Los líderes republicanos del Congreso rechazaron este jueves de manera tajante la sugerencia del presidente Donald Trump de retrasar las elecciones generales debido al COVID-19.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, el californiano Kevin McCarthy, dijo a los reporteros en su rueda de prensa semanal que entendía las inquietudes del presidente respecto al voto por correo, “pero nunca en la historia de las elecciones federales hemos cancelado unas elecciones y debemos seguir adelante” con ellas.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell (de Kentucky) le dijo a una televisión local de su estado que las elecciones se celebrarán el el primer martes de noviembre independientemente de la situación.

“Nunca en la historia de nuestro país -y hemos pasado guerras y depresiones y la Guerra Civil- hemos tenido hemos cambiado la fecha de unas elecciones federales. Encontraremos la manera de hacerlo otra vez este 3 de noviembre“, dijo el líder republicano.

Poco después de que el Departamento de Comercio anunciara una caída del PIB de casi el 33%, Trump volvió a arremeter en la mañana de este jueves contra el voto por correo en un tuit en el que también sugirió la posibilidad de retrasar las elecciones. ¿Retrasar las elecciones hasta que la gente puede votar correctamente, de forma segura y sin riesgos?”, planteó el presidente.

La amplia repulsa a la idea del mandatario probablemente eliminó cualquier posibilidad de que se haga realidad, según informan expertos y se hace eco USA Today.

Los líderes demócratas en ambas cámaras también rechazaron la idea contundentemente. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (de California) tuiteó la parte de la Constitución estadounidense que recoge que es el Congreso -y no el presidente- quien elige la fecha de los comicios.

Article II, Section 1 of the Constitution states:

“The Congress may determine the Time of choosing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.” https://t.co/NIaa7mQVnn

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 30, 2020