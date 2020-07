Romina Malaspina muestra sus curvas en bikini y un sugerente tatuaje

La conductora enloqueció a sus seguidores con su diminuto bañador

Romina Malaspina siempre encandila a los televidentes de Canal 26 (Argentina) con despampanantes looks que también comparte en sus redes sociales. En las últimas horas, la conductora sorprendió a sus seguidores con una publicación donde muestra sus curvas tomando sol en bikini, a pesar de las bajas temperaturas registradas en Buenos Aires.

“Si hace frío, desde acá no se siente”, escribió en su cuenta de Instagram. “Si me critican, desde acá no se escucha”, remató. El posteo es un breve video en el que se ve a la influencer en el reflejo de un espejo mientras la cámara de su celular hace zoom a uno de los muchos tatuajes que lleva sobre su cuerpo.

Previamente, Romina también acaparó miradas al posar con tres modelitos de entallados leggins que resaltaron sus encantos.

(Desliza para ver las fotos)

