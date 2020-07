Trump acusa fraude electoral y sugiere posponer elecciones, ¿pero es posible?

El presidente Donald Trump volvió a atacar el voto por correo, ya que afirma que habrá fraude en las elecciones generales del 3 de noviembre, por lo que sugirió posponerlas.

Cabe recordar que el mandatario es uno de los asiduos “clientes” de esta vía para emitir el sufragio, la cual utilizó incluso durante las primarias de su partido.

En medio de la pandemia por coronavirus y los crecientes casos en EE.UU. –que tiene una tasa sostenida por encima de los 60,000 contagios diarios– distintos grupos que promueven el voto han buscado ampliar la estructura de las Comisiones Electorales estatales, para permitir a un mayor número de personas ejercer su derecho sin arriesgarse en las casillas.

Sin embargo, el presidente ha estado en contra acusando –sin pruebas– que habría un fraude y ahora sugiere posponer el proceso, un tema que generó debate nacional en marzo, cuando aumentaron los casos de COVID-19 en el país.

“Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), la del 2020 será la elección más INEXACTA Y FRAUDULENTA de la historia”, afirmó en un tuit. “Será una gran vergüenza para los Estados Unidos. ¿¿¿(Se debe) retrasar la elección hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura???”

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020