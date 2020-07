VIDEO: El Trabzonspor hizo la presentación más emotiva de una camiseta esta temporada

El club turco se lució con el clip que usó para presentar su nueva piel

De una forma muy emotiva, el Trabzonspor, campeón de la Copa de Turquía y subcampeón de la Superliga, presentó la nueva camiseta que usará la próxima campaña y con la que pretenden romper la sequía de títulos ligueros, el cual no obtienen desde 1984.

El video impactó y conectó con sus seguidores de inmediato, quienes ayudaron a hacerlo viral, ya que muestra a una niña de capacidades diferentes que es fanática del equipo y no puede moverse de su cama, pero una ingeniosa idea de su padre la ayuda a que pueda sonreír luciendo la nueva piel del club con ayuda de una manta, pintura y un espejo en el techo.

Así anuncio @Trabzonspor su nuevo jersey MUY EMOCIONANTE 👏pic.twitter.com/FlcstYXsL9 — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) July 28, 2020

Los Tigres tuvieron una gran temporada, ya que ayer ganaron la Copa de Turquía al vencer 2-0 al Alanyaspor y en la liga quedaron en segundo lugar de la tabla general, incluso alcanzando puestos de Champions League, pero desafortunadamente para ellos no podrán disputar el torneo europeo debido a un castigo de la UEFA por no respetar el Fair Play financiero, en una situación similar a la que tenía el Manchester City, sólo que en este caso, el TAS no aceptó la apelación.