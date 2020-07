Cómo superar la timidez en 5 pasos

La timidez es un obstáculo para desarrollar las relaciones sociales

En ciertos casos, es normal mostrar cierta timidez, sobre todo cuando enfrentamos algunas situaciones nuevas. Pero cuando la timidez es constante y en todo tipo de situaciones, termina limitando las habilidades sociales de muchas personas. Aquí te hablaremos sobre cómo superar la timidez en pocos pasos.

1. Enfócate en el exterior

Según un artículo del portal La mente es maravillosa, el ensimismamiento es producto de la timidez. Muchas personas tímidas piensan que no tienen nada que decir o que no pueden ser el centro de la fiesta. Es necesario que te deshagas de ese tipo de pensamientos, y enfocarte en lo que sucede a tu alrededor y no en tus limitaciones.

Ten en cuenta que en las conversaciones no es necesario hablar todo el tiempo, sino saber escuchar; y si te da pena hablar o iniciar conversaciones, prepara temas de interés, plantéalos y deja que los demás hablen mientras tú escuchas con atención.

2. Controla la ansiedad

Los eventos sociales pueden causar estrés y ansiedad, teniendo en cuenta que la timidez es una forma de ansiedad social. Para controlarla, prueba con diferentes técnicas de relajación, y quédate con la que mejor te funcione.

3. Prepara lo que quieres decir

En ciertas oportunidades es apropiado que prepares temas de conversación o preguntas. Escuchar lo que dicen los demás también es útil, sobre todo si los verás de nuevo. Así estarás preparado para iniciar conversaciones interesantes.

4. Evita las actitudes hostiles

Si eres tímido a lo mejor has sentido el rechazo de las personas. En parte, se debe al mensaje que transmites con tu postura, tus gestos y tus expresiones faciales. Cambia de actitud y sonríe un poco más, hazle saber a los demás que estás escuchando, mira a tu interlocutor y presta atención a sus gestos. Poco a poco irás derrumbando estas barreras.

5. Ayuda a otros

Puede sonar extraño, pero la mejor manera de vencer la timidez es ayudar a otra persona que también sea tímida. Además, te darás cuenta de cosas que no habías visto y podrás salir de tu propio ensimismamiento enfocándote en las necesidades de los demás.

Es cierto que la timidez no se supera de la noche a la mañana, y es un trabajo que requiere de gran esfuerzo. Tal vez necesites un poco de ayuda extra, pero cuando lo superes podrás estar bien contigo mismo y con tu entorno, y sobre todo, podrás controlar aquellas situaciones que te hagan sentir incómodo.