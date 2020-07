Julián Gil pide que Verónica Bastos no regrese a Suelta La Sopa

El actor ha sido muy directo, y es que él siempre ha mostrado su desaprobación ante dicho programa emitido por Telemundo

Julián Gil fue claro y directo con Verónica Bastos, ex panelista de Suelta La Sopa. La conductora de televisión escribió el siguiente mensaje en Instagram: “Pide un deseo! Se hacen realidad! 😉✨💫11:11”.

Ante esto el actor y villano de telenovelas no se pudo resistir y escribió: “Que no regreses a Suelta La Sopa… Ya lo pedí”.

Las palabras del ex de Marjorie de Sousa no enfadaron a la periodista, quien respondió al mensaje: “Eres un menso! Ahora sí me hiciste reír”.

Verónica Bastos fue una de las panelistas del programa. Su salida, reciente, del show fue la que permitió el ingreso de Vanessa Claudio -ex conductora de “Este es mi estilo” de TV Azteca- quien de momento es la única mujer de Suelta La Sopa, ya que Carolina Sandoval fue recientemente despedida.

Hay que recordar que Julián Gil no tiene una relación “amena” con el programa que se transmite por Telemundo, ya que en este comparten tanto las posturas de Julián y de Marjorie de Sousa en relación a todo el escándalo en el que viven en relación a su hijo Matias.

Sobre la situación que viven Gil y Marjorie panelistas de Suelta La Sopa, en ocasiones, se han inclinado más por solidarizarse con De Sousa. Julián por su parte siempre se ha quejado de cómo ellos manejan o presentan la información en torno a todo lo que respecta a su caso.

Ante la petición del deseo, que fue lo que solicitó Bastos en su publicación de Instagram, también hubo otros famosos que respondieron y entre ellos está la actriz y cantante Maribel Guardia quien pidió que se acabe el coronavirus. Estas palabras de la costarricense fueron compartidas por Bastos quien aseguró que ese era también su deseo.