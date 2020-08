Líderes: “Aumento a tarifas de migración es un descaro”

El costo de la ciudadanía de EE.UU. sube en más del 80% en plena pandemia de COVID-19

Ni el repunte de casos de coronavirus ni las altas tasas de desempleo lograron evitar que el Departamento de Seguridad Nacional aumentara los precios de la mayor parte de los trámites migratorios y naturalización, lo que ocasionó la irritación de los grupos y líderes proinmigrantes que consideran se trata de un nuevo ataque a la inmigración. Los nuevos cobros entrarán en vigor el 2 de octubre.

“Este aumento le pega en el bolsillo a los latinos a quienes la pandemia los ha dejado desempleados o con menos horas de trabajo. Así que su sueño de naturalizarse se va a ir alejando; o por lo menos, lo tendrán que posponer por unos dos años más”, dijo Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM).

Afirmó con base a la experiencia de muchos años de trabajo en talleres de naturalización, que entre el 50 y 60% de los latinos retrasan el trámite de ciudadanía por el alto costo. “Con estos aumentos, cierran más el camino para lograrlo y poder votar”, afirmó. Al mismo tiempo, llamó a los inmigrantes a hacer un esfuerzo por solicitar la ciudadanía y otros procesos migratorios antes del 2 de octubre.

En promedio, de acuerdo al Servicio de Ciudadanía y Migración (USCIS), los incrementos fueron de 20%. Sin embargo, el precio de la solicitud de ciudadanía subirá 83% de $640 a $1,170; la aplicación por un permiso de trabajo aumentó de $410 a $550, un 34%, mientras que el permiso para viajar al exterior, lo que en inglés se conoce como Advance Parole, subió $15.

Sorprendentemente algunos servicios bajaron como la petición de residencia que disminuyó $10, de $1,140 a $1,130, y la solicitud para reemplazar una tarjeta de residencia bajó de $455 a $405 si se hace en línea, y si se prefiere utilizar el papel, el precio es de $415.

La nueva política de aumento de tarifas del USCIS anima a solicitar vía online aquellos servicios disponible por Internet, al proveer una reducción de $10 por solicitante.

A través de un comunicado, el USCIS justificó el incremento diciendo que se pretende evitar un déficit de mil millones de dólares por año.

Informaron que a diferencia de muchas agencias de gobierno, el presupuesto del USCIS, proviene en un 97% de los cobros a los servicios que proveen.

Y en una revisión que según hicieron, encontraron que los cobros actuales no recuperan el costo de los servicios de naturalización y otros que ofrecen.

“Estos ajustes en los cobros son necesarios para administrar con eficiencia y justicia el sistema de migración de la nación, asegurar y proteger a los estadounidenses”, dijo Joseph Edlow, subdirector de políticas de USCIS.

La última vez que USCIS aumentó sus precios en 21% fue en diciembre de 2016.

Para ver los cambios y una tabla con los nuevas tarifas, visita: final rule.

Cualquier petición o solicitud hecha desde el 2 de octubre, tendrá que pagar los nuevos precios.

Acelerarán trámites

Blanca E. Fonseca dijo que se apurará con el trámite de la ciudadanía porque le va a ser más difícil pagar las nuevas tarifas.

“Voy a cumplir 20 años que me hice residente, y no saber bien inglés, me ha detenido para solicitarla; pero ahora ya quiero, porque me han dicho que a partir de los 55 años y con los años que llevo de residencia, puedo hacer el examen en español”, comenta Blanca, una mexicana quien emigró al país hace 34 años, y trabaja en la cocina de una guardería.

Luz Gallegos del Centro Legal TODEC, una organización no lucrativa de Inland-Empire y Coachella Valley, dijo que los incrementos a las tarifas de USCIS, son una táctica más para oprimir el voto migrante, y otra gran piedra en el camino a la naturalización.

“Muy lamentable en estos momentos de impacto económico a causa de COVID-19”, consideró.

Aunque habrá ligeros descuentos en algunas tarifas para quienes apliquen por Internet, Luz dijo que muchos inmigrantes no tienen acceso ni experiencia en el manejo de la tecnología, y eso será un problema.

Pese a todo, alentó a los inmigrantes a no dejar que las recientes alzas, les bajen la moral.

María de Jesús García de 59 años de edad, y quien el 20 de octubre cumple 20 años de residente, acudió en persona a las instalaciones del Centro Legal TODEC para que la ayudaran a llenar su solicitud de ciudadanía.

“Me encontré con la noticia de que van a subir los precios para octubre. Así que vine muy a tiempo”, dijo María quien decidió naturalizarse ciudadana motivada por sus cuatro hijos, que la han estado empujado a que no posponga más el proceso.

El abogado en migración, Alex Gálvez comentó que los incrementos a los cobros de solicitudes de migración son un completo descaro frente a la pandemia que estamos viviendo. “Primero porque la gente no tiene dinero; y segundo, porque bien pudieron esperar un año más para los aumentos”.

No más demoras

Elliot Quiroz, de origen peruano, gerente de un restaurant, dijo al conocer del alza en precios, que va a tener que apurarse con su trámite de ciudadanía.

“Desde hace un año califico para la ciudadanía, pero con este gobierno que tenemos, creo que es necesario hacerlo ya, y sobre todo porque no quiero pagar $500 más por la solicitud”.

Elliot confió que lo más que le anima para naturalizarse es sentir que pertenece a este país; pero también por seguridad “porque con el presidente Trump, nunca se sabe que pueda pasar”.

Fernando Villalobos, residente permanente, dijo que no está de acuerdo con el incremento de precios en este momento de pandemia.

“Pude hacerme ciudadano antes, pero debido a un cargo por un DIU (manejar en estado de ebriedad), tuve primero que limpiar mi récord. Ahora que ya puedo y estoy listo, quiero ser ciudadano para tener derechos plenos y poder traer a mis padres de Perú”.

El alza de más de 80% por el trámite de naturalización, lo obligará a acelerar la solicitud para no tener que pagar más, comentó.

Ataque a migración

Los incrementos impactarán no solo a la gente que solicita la ciudadanía y el asilo en Estados Unidos sino a los negocios que contratan empleados que son vitales para la recuperación de la crisis global de salud y económica, dio a conocer la organización American Immigration Council.

El anuncio se da después de un periodo de comentarios públicos que terminó en diciembre de 2019, mucho antes de la petición de USCIS al Congreso por $1,200 millones para un fondo de emergencia; y tras el aviso de descansos sin sueldo para 13,400 empleados.

“La nueva regla hará más difícil a la gente obtener y mantener su estatus migratorio en EE.UU. y le impondrá costos significativos a los inmigrantes de bajos ingresos, aumentará la carga a los solicitantes de asilo, desalentará las solicitudes de ciudadanía, y hará el sistema legal de migración, menos accesible para muchos”, dijo Beth Werlin, director de American Immigration Council.

Señaló que en gran parte la crisis financiera que el USCIS experimenta, ha sido creada por ellos mismos.

“Ahora la agencia trata de forzar a las familias inmigrantes, solicitantes de asilo, negocios estadounidenses, y a la gente que le gustaría convertirse en ciudadanos de los EE.UU. a que carguen sobre sus hombros, sus malos manejos fiscales y políticas equivocadas”.