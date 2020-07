¡Que valientes! Así reaccionaron el esposo e hijas de Jacky Bracamontes al encontrarse con un tiburón

La familia pasaba la tarde en una playa privada cuando llegó el aterrador visitante

En los últimos días Jacqueline Bracamontes y su familia han disfrutado de unos días en una playa privada, olvidándose por un momento de la cuarentena por coronavirus, pero ninguno de ellos imaginó que mientras nadaban tranquilamente en el mar se iban a encontrar con un visitante inesperado y un tanto tenebroso.

El esposo de la conductora de “La Voz US” (Telemundo) documentó en sus Instagram Stories el momento exacto en el que un tiburón pequeño aparece frente a sus hijas y a una de ellas la comienza a poner nerviosa, pero él la logra calmarla casi de inmediato diciéndole que seguramente se perdió buscando un poco de comida

“Isla privada…bueno, no tan privada“, escribió Martín Fuentes junto al video y cuando una de sus pequeñas le dice: “Papi, tengo miedo“, él le responde cariñosamente “No pasa nada mi amor, sólo está buscando su comida” y les solicita a las tres niñas que no se separen de él para que el animal no se altere y quisiera atacar.

Al parecer, el encuentro con el tiburón sólo quedó en un susto, pues horas más tarde el empresario compartió otros videos en los que se puede ver a Mini Jacky, Carolina y Renata mostrando sus habilidades para esquiar en agua, mientras que las gemelas de casi dos años Emilia y Paula disfrutan caminando y nadando por la orilla del mar.