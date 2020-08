Quién es Gerardo Bedoya, el jugador “más sucio” de la historia del fútbol (y la persona “con el corazón más grande” fuera de la cancha)

“Cuando Gerardo Bedoya va a un programa de televisión, el presentador tiene una tarjeta roja en el bolsillo por la fama que lo precede”.

La frase es del periodista deportivo experto en fútbol colombiano Carl Worswick, quien sabe muy bien por qué lo dice.

El colombiano Bedoya, ya retirado, es el futbolista con el mayor número de tarjetas rojas en la historia de su deporte.

“Recuerdo que para un documental que estábamos grabando, entrevisté a un torero para explicar su personalidad”, dice Worswick, quien entrevistó a Bedoya para un programa de la FIFA.

