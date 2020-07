Trump apoya pizzería de Nueva York atacada por izar bandera MAGA

Tras su apoyo recíproco a Goya, el mandatario Donald Trump de nuevo usó su cuenta Twitter para promover una actividad comercial, algo que en teoría es ilegal.

Esta vez escribió un mensaje promoviendo una pizzería de Long Island (NY) después de que el propietario le dijo a Fox Business que una mujer había amenazado con boicotear su negocio por izar una bandera “Keep America Great”, versión actualizada de “Make America Great Again” (MAGA) para la campaña presidencial 2020.

“Apoye a Patio Pizza y su maravilloso propietario, Guy Caligiuri, en St. James, Long Island (NY). Gran pizza!!!”, Trump escribió ayer en Twitter, horas después de la entrevista.

Caligiuri le había dicho a Stuart Varney, presentador del programa “Varney & Co.”, que la controversia surgió el viernes por la noche cuando una mujer que recogió una orden expresó su disenso ante un trabajador sobre la bandera colgada en la parte trasera de la pizzería.

Cuando el trabajador le dijo al cliente que era la bandera del propietario, “se ofendió por eso”, narró Caligiuri el miércoles.

La clienta “dijo que era la administradora de una página de Facebook y que iba a publicar en línea y me iba a sacar del negocio“, según Caligiuri.

Más tarde comenzó a recibir llamadas de amigos que lo alertaron sobre una publicación despectiva.

Caligiuri afirmó que le dijeron que la mujer “publicó cosas desagradables sobre mí en línea y pidió a la comunidad boicotear Patio Pizza”.

A pesar de la publicación, Caligiuri dijo que al día siguiente su negocio estaba en auge con partidarios de St. James y de Long Island en general. “Ellos apoyan a nuestro presidente”, afirmó, citado por New York Post.

Support Patio Pizza and its wonderful owner, Guy Caligiuri, in St. James, Long Island (N.Y.). Great Pizza!!! @Varneyco

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020