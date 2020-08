El huracán Isaías mantiene su fuerza a medida que se acerca a las costas de Florida

Se espera que el huracán Isaías mantenga su fuerza a medida que la tormenta de categoría 1 se acerque a la costa de este de Florida el sábado. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, es que el ojo se moverá cerca o sobre el centro de Bahamas a lo largo de este sábado, cerca o sobre el noroeste de Bahamas más tarde y luego cerca de la costa este de la península de Florida esta noche y hasta el domingo.

Desde las 8am, Isaías estaba a unas 85 millas al sur de Nassau, en Bahamas. La tormenta ha estado produciendo vientos máximos sostenidos de 85mph, con ráfagas más altas, y se está moviendo hacia el noroeste a unos 12mph.

Te puede interesar: La tormenta tropical Isaías llegaría al sur de la Florida el fin de semana

Se esperan pocos cambios en la fuerza hasta el domingo.

El sur de la Florida debería sentir los efectos de las bandas exteriores de Isaías entre el sábado por la mañana y por la tarde, aunque ya se han reportado ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical en partes del condado de Miami-Dade.

CLIMATE CRISIS: Torrential flash flooding is threatening lives in Puerto Rico as Tropical Storm Isaias slams into the island, dumping a foot of rain in a day. Isaias is the 9th named storm of 2020, marking the earliest that any such storm has ever formed, dating back to 1851. pic.twitter.com/T7SeBCef6k

— NowThis (@nowthisnews) July 30, 2020