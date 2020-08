Con foto en bikini, Sara Corrales anuncia el fin de sus entrenamientos y explica la razón

View this post on Instagram

Boletín de última hora!!!! Hola mundoooo, cómo están todos? Les cuento que estoy feliz porque ya mañana inicio las grabaciones de mi nueva novela aquí en México 🇲🇽. Por lo cual… no voy a poder acompañarlos en el entrenamiento, pero… ya saben que el compromiso no es conmigo, es con ustedes mismos 🏆. Así que ahí tienen muchas opciones de rutinas para hacer. No me vayan a salir con cuentos chinos pues! Pilas. (Mañana tocaría hombro, bíceps, abdomen y cardio, en mis historias les acabo de dejar 4 opciones de rutinas para mañana) 🤨🧐 Los quiero y desde ya los extraño, llega deséenme suerte mañana 🤓. #beach #pool #bikini #saracorrales #actress #model #mexico #fit #fitnessgoals ##fitness