Golden Boy Promotions: “Canelo” Álvarez quiere pelear fuera de Estados Unidos

El esperado regreso al cuadrilátero del “Canelo” Álvarez para septiembre todavía no está confirmado, ya que aún hay detalles que el pugilista, su promotora y DAZN tienen que arreglar, pero mientras esperamos el aval o la cancelación, el presidente de Golden Boy Promotions habló sobre los planes a futuro del boxeador pelirrojo, los cuales incluyen una ampliación de mercado.

Después de lo que suceda en septiembre, el siguiente paso de Saúl Álvarez sería pelear fuera de Estados Unidos, con la firme intención de darle mayor difusión a su imagen y marca en otras latitudes, como Asia y Europa.

“Hemos hablado de eso, y obviamente quiere expandir su marca y su imagen, y creo que sería sensacional si pudiéramos hacer algo en el Reino Unido. Hemos hablado de eso y también hemos hablado de la posibilidad de ir a Japón. Él quiere comenzar a viajar y pelear fuera de los Estados Unidos. Va a crear un mercado más grande para él”, declaró Eric Gómez, el presidente de la promotora del mexicano en entrevista para Boxing Social.

GOMEZ COY ON CANELO

🇲🇽 @GoldenBoyBoxing president @makeawar refuses to be drawn on @Canelo's next opponent – but praises British trio @CallumSmith23, @_John_Ryder_ and @bjsaunders_.

— Boxing Social (@boxing_social) July 30, 2020