Hombre ahorra $11,000 al comprar auto nuevo usando membresía de Costco

Comprar un automóvil nuevo suele implicar largas negociaciones, presión de ventas y cargos inesperados. Sin embargo, un comprador logró reducir ese proceso y además ahorrar más de $11,000 al utilizar un programa ligado a su membresía de Costco.

Vincent Rives estaba buscando un vehículo nuevo, pero consideraba agotador el sistema tradicional de concesionarios, conocido por insistir en ventas adicionales como llantas, tapetes y otros extras.

Mientras hacía compras en Costco, vio un volante promocionando el Costco Auto Program y decidió probar una alternativa distinta para adquirir su próximo auto.

Cómo logró ahorrar más de $11,000

Rives eligió una Toyota RAV4 Hybrid 2025, cuyo precio listado era de $48,540. Sin embargo, al comprar mediante el programa automotriz de Costco, terminó pagando $36,720.

Eso representó un ahorro superior a $11,000 frente al precio inicial del vehículo.

Además del costo, el comprador destacó la simplicidad del proceso. El programa prometía precio fijo y sin regateo, reduciendo una experiencia que normalmente puede extenderse seis horas a una operación cercana a una hora.

Cómo funciona el programa de Costco

Costco no vende autos directamente dentro de sus tiendas. En cambio, opera como intermediario entre sus socios y concesionarios afiliados.

La empresa canaliza compradores potenciales hacia distribuidores locales, negociando precios previamente acordados.

A cambio, los concesionarios aceptan márgenes menores porque reciben clientes con alta intención de compra.

Esto también puede reducir costos de mercadotecnia para las agencias, ya que muchas gastan entre $400 y $800 en publicidad por cada vehículo vendido.

Cuánto cuesta ser miembro

Para acceder a estos beneficios se requiere membresía activa. La Gold Star Membership cuesta $65 al año, mientras que la Executive Membership tiene un precio de $130 anuales.

Los miembros Executive además pueden recibir hasta 2% de reembolso en compras elegibles, lo que en un vehículo de $45,000 podría representar un beneficio adicional.

Aún hay que revisar la letra pequeña

Aunque estos servicios reducen el estrés inicial de la compra, expertos recomiendan revisar tarifas del concesionario, productos adicionales y condiciones del financiamiento antes de firmar.

El ahorro final puede variar según el modelo, ubicación y negociación complementaria.

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